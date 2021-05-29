Озвучку підготувала професійна команда журналістів.Про це повідомила ініціаторка проєкту і керівниця україномовних аудіогідів Уляна Княгинецька. Вона також є членкинею Товариства української культури в Угорщині.

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Уляна Княгинецька висловила подяку всім причетним до запровадження україномовних аудіогідів у Будапешті, зокрема:

Кунішу Дьондьверу, керівнику групи обслуговування печер – за надання можливості у запровадженні україномовних аудіогідів;

Єлизаветі Ладані, голові українського самоврядування Будапешта – за переклад;

Валентині Бойко та Наталії Шевченко – за редагування;

Вікторії Сидоренко – за озвучення.

Жителів Угорщини з українським корінням, які є поцінувачами природно-заповідних об'єктів, організатори запрошують відвідати унікальні печери Будапешта і дізнатися більше про них рідною мовою.