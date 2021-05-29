Озвучку подготовила профессиональная команда журналистов. Об этом сообщила инициатор проекту и руководитель украиноязычных аудиогидов Ульяна Княгинецкая . Она также является членом Общества украинской культуры в Венгрии.

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Ульяна Княгинецкая выразила благодарность всем причастным к внедрению украиноязычных аудиогидов в Будапеште, в частности:

Кунишу Дьондьверу, руководителю группы обслуживания пещер – за предоставление возможности введении украиноязычных аудиогидов;

– Елизавете Ладане, главе украинского самоуправления Будапешта – за перевод;

– Валентине Бойко и Натальи Шевченко – за редактирование;

– Виктории Сидоренко – за озвучивание.