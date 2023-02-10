Не важливо, де ви вирішите зупинитися, прибувши до Іспанії, але точно знаємо, що ресторани з чудовою їжею знайдуться скрізь. І якщо ви раптом опинилися в Барселоні, тоді зберігайте перелік закладів, в яких справді вміють готувати м'ясо в найрізноманітніших його варіаціях. Добірка стане в пригоді для м'ясних гурманів.
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Де поїсти смачне м'ясо в Барселоні
Wild CARNAL steakhouse
Тут кулінарія – справжнє мистецтво, а аромати лише підсилюють апетит. Потіште себе унікальними та ексклюзивними стравами. У ресторані подають від галісійського рубіа чулетону до стейка вагю.
- Адреса: Enric Granados Street, 52, 08008, Barcelona
L’Entrecôte Barcelona
Французький ресторан Бордо і Ліона розташований в самому серці Барселони. Тут ви зможете насолодитися ніжним смаком Франції з вишуканими соусами та насиченим вином.
- Адреса: 142, Carrer de Pau Claris, 08009, Barcelona
9 Reinas
Як гадаєте, куди ходять жителі Барселони, аби скуштувати найкраще м'ясо в місті? Саме сюди! У ресторані гостинна та інтимна атмосфера з окремими кімнатами.
- Адреса: C/ de Valencia, 267, 08007, Barcelona
The Steak House
Як щодо барбекю? The Steak House – саме те місце, де вам запропонують найкращі шматочки м'яса. Уважний персонал не припиняє приємно дивувати.
- Адреса: Rambla de Catalunya, 27, bis, 08007 Barcelona
Popeye Restaurant
Вишукана середземноморська кухня в модній сучасній обстановці з рослинами та художнім освітленням.
- Адреса: Carrer del Taquígraf Martí, 32, 08028, Barcelona
Patagonia Beef & Wine
М'ясо по-аргентинськи з овочами чи картоплею фрі, а також ароматні вина у сучасному гриль-хаусі. Тут подають найкраще м'ясо з Аргентини.
- Адреса: Gran Via de les Corts Catalanes, 660, 08010 Barcelona
Asador de Aranda
Любителі м'яса, ви не повинні пропустити це місце. Насолоджуйтесь всім! Крокети з тріски, крокети з шинки, а ще спробуйте їхнього знаменитого баранчика.
- Адреса: Avenida Del Tibidabo, 31, 08022, Barcelona