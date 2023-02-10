Не важно, где вы решите остановиться, прибыв в Испанию, но точно знаем, что рестораны с отменной едой найдутся везде. И если вы вдруг оказались в Барселоне, тогда сохраняйте список заведений, в которых действительно умеют готовить мясо в самых разных его вариациях. Подборка будет полезной для истинных мясных гурманов.
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Где поесть вкусное мясо в Барселоне
Wild CARNAL steakhouse
Здесь кулинария – настоящее искусство, а ароматы только усиливают аппетит. Побалуйте себя уникальными и эксклюзивными блюдами. В ресторане подают от галисийского рубиа чулетона к стейку вагю.
- Адрес: Enric Granados Street, 52, 08008, Барселона
L'Entrecôte Barcelona
Французский ресторан Бордо и Лиона расположен в самом сердце Барселоны. Здесь вы можете насладиться нежным вкусом Франции с изысканными соусами и насыщенным вином.
- Адрес: 142, Carrer de Pau Claris, 08009, Барселона
9 Reinas
Как думаете, куда ходят жители Барселоны, чтобы отведать самое лучшее мясо в городе? Именно сюда! В ресторане гостеприимная и интимная атмосфера с отдельными комнатами.
- Адрес: C/ de Valencia, 267, 08007, Барселона
The Steak House
Как насчет барбекю? The Steak House – самое то место, где вам предложат лучшие кусочки мяса. Внимательный персонал не перестает приятно удивлять.
- Адрес: Rambla de Catalunya, 27, bis, 08007 Барселона
Popeye Restaurant
Изысканная средиземноморская кухня в модной современной обстановке с растениями и художественным освещением.
- Адрес: Carrer del Taquígraf Martí, 32, 08028, Барселона
Patagonia Beef & Wine
Мясо по-аргентински с овощами или картофелем фри, а также ароматные вина в современном гриль-хаусе. Здесь подают лучшее мясо из Аргентины.
- Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 660, 08010 Барселона
Asador de Aranda
Любители мяса, вы не должны упустить это место. Наслаждайтесь всем! Крокеты из щепы, крокеты из ветчины, а еще попробуйте их знаменитого барашка.
- Адрес: Avenida Del Tibidabo, 31, 08022, Барселона