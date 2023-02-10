Не важно, где вы решите остановиться, прибыв в Испанию, но точно знаем, что рестораны с отменной едой найдутся везде. И если вы вдруг оказались в Барселоне, тогда сохраняйте список заведений, в которых действительно умеют готовить мясо в самых разных его вариациях. Подборка будет полезной для истинных мясных гурманов.

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Где поесть вкусное мясо в Барселоне

Wild CARNAL steakhouse

Здесь кулинария – настоящее искусство, а ароматы только усиливают аппетит. Побалуйте себя уникальными и эксклюзивными блюдами. В ресторане подают от галисийского рубиа чулетона к стейку вагю.

Адрес: Enric Granados Street, 52, 08008, Барселона

L'Entrecôte Barcelona

Французский ресторан Бордо и Лиона расположен в самом сердце Барселоны. Здесь вы можете насладиться нежным вкусом Франции с изысканными соусами и насыщенным вином.

Адрес: 142, Carrer de Pau Claris, 08009, Барселона

9 Reinas

Как думаете, куда ходят жители Барселоны, чтобы отведать самое лучшее мясо в городе? Именно сюда! В ресторане гостеприимная и интимная атмосфера с отдельными комнатами.

Адрес: C/ de Valencia, 267, 08007, Барселона

The Steak House

Как насчет барбекю? The Steak House – самое то место, где вам предложат лучшие кусочки мяса. Внимательный персонал не перестает приятно удивлять.

Адрес: Rambla de Catalunya, 27, bis, 08007 Барселона

Popeye Restaurant

Изысканная средиземноморская кухня в модной современной обстановке с растениями и художественным освещением.

Адрес: Carrer del Taquígraf Martí, 32, 08028, Барселона

Patagonia Beef & Wine

Мясо по-аргентински с овощами или картофелем фри, а также ароматные вина в современном гриль-хаусе. Здесь подают лучшее мясо из Аргентины.

Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 660, 08010 Барселона

Asador de Aranda

Любители мяса, вы не должны упустить это место. Наслаждайтесь всем! Крокеты из щепы, крокеты из ветчины, а еще попробуйте их знаменитого барашка.