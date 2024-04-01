Спочатку EES мав набути чинності в травні цього року. Однак, через деякі проблеми та на прохання Франції відкласти його запуск до закінчення паризької Олімпіади ЄС вирішив встановити нову дату.

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Дату запуску системи EES у Франції перенесли

EES – це нова система прикордонного контролю в ЄС, яка діятиме для мандрівників із третіх країн. Вона реєструватиме в'їзди та виїзди та додаткову інформацію про іноземців (наприклад, причину заборони на в'їзд, випадки шахрайства з документами та інше).

Спочатку запуск EES було перенесено на 6 листопада 2024 року через заплановані Олімпійські ігри в Парижі. Всі країни ЄС повинні підготувати свої аеропорти до кінця липня цього року, однак Франція не зможе завершити ці роботи влітку.

Хоча система забезпечить більшу безпеку, в країні не буде достатньо часу для встановлення кіосків, які збирають біометричні дані,

– каже представник французьких аеропортів L'Union des Aéroports Français.

Тому представники аеропортів просять перенести запуск на перший квартал 2025-го. Керівництво також висловило занепокоєння щодо часу очікування. Президент організації Томас Джуін заявив, що існують ризики того, що черги стануть дуже довгими. Він підкреслив, що хаос на кордоні буде посилюватися, і закликав залучити додаткову поліцію.

Зауважимо, відповіді від Євросоюзу з цього питання наразі немає.

Занепокоєння висловила і Британія

Нещодавно Спеціальний комітет з європейських справ парламенту Великої Британії висловив занепокоєння щодо Європейської системи в'їзду (EES). Комітет попередив, що впровадження EES може призвести до значних затримок до 14 годин на кордоні між Європейським Союзом і Сполученим Королівством.

Комітет підкреслив потенційний вплив тривалого часу очікування як на мандрівників, так і на місцеву економіку поблизу кордону. Було підкреслено, що скасування штампування паспортів було б значним кроком, але це може створити проблеми для власників паспортів країн, що не входять до складу ЄС, зробивши загальний досвід подорожей більш обтяжливим для них.