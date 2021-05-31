Інформацію про те, чи залишається у силі запис, зроблений раніше і що означає відсутність даних про деякі пункти приймання візових анкет радять уточнювати безпосередньо в обраному візовому центрі. Наразі інформація про доступні для подачі документів на отримання польської візи (особисто і поштою) дати повністю відсутня для Чернівців

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Доступні дати

Найближчі дати для особистої подачі документів:

  • Харків – 01.06.2021;
  • Дніпро – 01.06.2021;
  • Кропивницький – 04.06.2021;
  • Київ – 08.06.2021;
  • Херсон – 08.06.2021;
  • Запоріжжя – 08.06.2021;
  • Львів – 10.06.2021;
  • Івано-Франківськ – 10.06.2021;
  • Ужгород – 10.06.2021;
  • Одеса – 10.06.2021;
  • Тернопіль – 21.06.2021;
  • Луцьк – 21.06.2021;
  • Рівне – 29.06.2021. 

Найближчі дати для подачі документів поштою:

  • Київ – 01.06.2021;
  • Одеса – 01.06.2021;
  • Дніпро – 01.06.2021;
  • Херсон – 01.06.2021;
  • Запоріжжя – 01.06.2021;
  • Львів – 01.06.2021;
  • Івано-Франківськ – 01.06.2021;
  • Ужгород – 01.06.2021;
  • Кропивницький – 01.06.2021;
  • Луцьк – 04.06.2021;
  • Рівне – 04.06.2021;
  • Тернопіль – 04.06.2021;
  • Харків – 08.06.2021;
  • Житомир – 24.06.2021;
  • Вінниця – 29.06.2021;
  • Хмельницький – 30.06.2021. 

Дати подачі документів для польської візи оновлено / Фото Unsplash