Інформацію про те, чи залишається у силі запис, зроблений раніше і що означає відсутність даних про деякі пункти приймання візових анкет радять уточнювати безпосередньо в обраному візовому центрі. Наразі інформація про доступні для подачі документів на отримання польської візи (особисто і поштою) дати повністю відсутня для Чернівців.
Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі
Доступні дати
Найближчі дати для особистої подачі документів:
- Харків – 01.06.2021;
- Дніпро – 01.06.2021;
- Кропивницький – 04.06.2021;
- Київ – 08.06.2021;
- Херсон – 08.06.2021;
- Запоріжжя – 08.06.2021;
- Львів – 10.06.2021;
- Івано-Франківськ – 10.06.2021;
- Ужгород – 10.06.2021;
- Одеса – 10.06.2021;
- Тернопіль – 21.06.2021;
- Луцьк – 21.06.2021;
- Рівне – 29.06.2021.
Найближчі дати для подачі документів поштою:
- Київ – 01.06.2021;
- Одеса – 01.06.2021;
- Дніпро – 01.06.2021;
- Херсон – 01.06.2021;
- Запоріжжя – 01.06.2021;
- Львів – 01.06.2021;
- Івано-Франківськ – 01.06.2021;
- Ужгород – 01.06.2021;
- Кропивницький – 01.06.2021;
- Луцьк – 04.06.2021;
- Рівне – 04.06.2021;
- Тернопіль – 04.06.2021;
- Харків – 08.06.2021;
- Житомир – 24.06.2021;
- Вінниця – 29.06.2021;
- Хмельницький – 30.06.2021.
Дати подачі документів для польської візи оновлено / Фото Unsplash