Інформацію про те, чи залишається у силі запис, зроблений раніше і що означає відсутність даних про деякі пункти приймання візових анкет радять уточнювати безпосередньо в обраному візовому центрі. Наразі інформація про доступні для подачі документів на отримання польської візи (особисто і поштою) дати повністю відсутня для Чернівців.

Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Доступні дати

Найближчі дати для особистої подачі документів:

Харків – 01.06.2021;

Дніпро – 01.06.2021;

Кропивницький – 04.06.2021;

Київ – 08.06.2021;

Херсон – 08.06.2021;

Запоріжжя – 08.06.2021;

Львів – 10.06.2021;

Івано-Франківськ – 10.06.2021;

Ужгород – 10.06.2021;

Одеса – 10.06.2021;

Тернопіль – 21.06.2021;

Луцьк – 21.06.2021;

Рівне – 29.06.2021.

Інформація відсутня для міст: Житомир, Вінниця, Хмельницький.

Найближчі дати для подачі документів поштою:

Київ – 01.06.2021;

Одеса – 01.06.2021;

Дніпро – 01.06.2021;

Херсон – 01.06.2021;

Запоріжжя – 01.06.2021;

Львів – 01.06.2021;

Івано-Франківськ – 01.06.2021;

Ужгород – 01.06.2021;

Кропивницький – 01.06.2021;

Луцьк – 04.06.2021;

Рівне – 04.06.2021;

Тернопіль – 04.06.2021;

Харків – 08.06.2021;

Житомир – 24.06.2021;

Вінниця – 29.06.2021;

Хмельницький – 30.06.2021.

Нагадаємо, з 15 березня 2021 року правила подачі документів на польську візу поштою зазнали змін. Відтепер таку подачу можна здійснювати лише на підставі попередньої реєстрації. Заявникам необхідно оплатити послуги візового центру й чекати на дзвінок з кол-центру від пункту подачі візових анкет. Під час телефонної розмови буде призначена дата, коли можна відправити пакет документів поштою. Повний пакет документів складають: запрошення, заповнена візова анкета, медична страховка та сплачений візовий збір.

Дати подачі документів для польської візи оновлено / Фото Unsplash