Информацию о том, остается ли в силе запись, сделанная ранее и что означает отсутствие данных о некоторых пунктах приема визовых анкет советуют уточнять непосредственно в выбранном визовом центре. Сейчас информация о доступных для подачи документов на получение польской визы (лично и по почте) датах полностью отсутствует для Черновцов

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Доступные даты

Ближайшие даты для личной подачи документов:

  • Харьков  01.06.2021;
  • Днепр  01.06.2021;
  • Кропивницкий  04.06.2021;
  • Киев  08.06.2021;
  • Херсон  08.06.2021;
  • Запорожье  08.06.2021;
  • Львов  10.06.2021;
  • Ивано-Франковск  10.06.2021;
  • Ужгород – 10.06.2021;
  • Одесса  10.06.2021;
  • Тернополь  21.06.2021;
  • Луцк – 21.06.2021;
  • Ровно – 29.06.2021. 

Ближайшие даты для подачи документов по почте:

  • Киев  01.06.2021;
  • Одесса  01.06.2021;
  • Днепр – 01.06.2021;
  • Херсон  01.06.2021;
  • Запорожье  01.06.2021;
  • Львов  01.06.2021;
  • Ивано-Франковск – 01.06.2021;
  • Ужгород – 01.06.2021;
  • Кропивницкий – 01.06.2021;
  • Луцк  04.06.2021;
  • Ровно – 04.06.2021;
  • Тернополь  04.06.2021;
  • Харьков  08.06.2021;
  • Житомир  24.06.2021;
  • Винница – 29.06.2021;
  • Хмельницкий – 30.06.2021. 

Даты подачи документов для польской визы обновлено / Фото Unsplash