Информацию о том, остается ли в силе запись, сделанная ранее и что означает отсутствие данных о некоторых пунктах приема визовых анкет советуют уточнять непосредственно в выбранном визовом центре. Сейчас информация о доступных для подачи документов на получение польской визы (лично и по почте) датах полностью отсутствует для Черновцов.
Интересно Я слышу украинский язык в Варшаве каждый день, – львовянин о жизни и работе в Польше
Доступные даты
Ближайшие даты для личной подачи документов:
- Харьков – 01.06.2021;
- Днепр – 01.06.2021;
- Кропивницкий – 04.06.2021;
- Киев – 08.06.2021;
- Херсон – 08.06.2021;
- Запорожье – 08.06.2021;
- Львов – 10.06.2021;
- Ивано-Франковск – 10.06.2021;
- Ужгород – 10.06.2021;
- Одесса – 10.06.2021;
- Тернополь – 21.06.2021;
- Луцк – 21.06.2021;
- Ровно – 29.06.2021.
Ближайшие даты для подачи документов по почте:
- Киев – 01.06.2021;
- Одесса – 01.06.2021;
- Днепр – 01.06.2021;
- Херсон – 01.06.2021;
- Запорожье – 01.06.2021;
- Львов – 01.06.2021;
- Ивано-Франковск – 01.06.2021;
- Ужгород – 01.06.2021;
- Кропивницкий – 01.06.2021;
- Луцк – 04.06.2021;
- Ровно – 04.06.2021;
- Тернополь – 04.06.2021;
- Харьков – 08.06.2021;
- Житомир – 24.06.2021;
- Винница – 29.06.2021;
- Хмельницкий – 30.06.2021.
Даты подачи документов для польской визы обновлено / Фото Unsplash