Информацию о том, остается ли в силе запись, сделанная ранее и что означает отсутствие данных о некоторых пунктах приема визовых анкет советуют уточнять непосредственно в выбранном визовом центре . Сейчас информация о доступных для подачи документов на получение польской визы (лично и по почте) датах полностью отсутствует для Черновцов .

Интересно Я слышу украинский язык в Варшаве каждый день, – львовянин о жизни и работе в Польше

Доступные даты

Ближайшие даты для личной подачи документов:

Харьков – 01.06.2021;

– Днепр – 01.06.2021;

– Кропивницкий – 04.06.2021;

– Киев – 08.06.2021;

– Херсон – 08.06.2021;

– Запорожье – 08.06.2021;

– Львов – 10.06.2021;

– Ивано-Франковск – 10.06.2021;

– Ужгород – 10.06.2021;

– Одесса – 10.06.2021;

– Тернополь – 21.06.2021;

– Луцк – 21.06.2021;

– Ровно – 29.06.2021.

Нет данных для городов: Житомир, Винница, Хмельницкий.

Ближайшие даты для подачи документов по почте:

Киев – 01.06.2021;

– Одесса – 01.06.2021;

– Днепр – 01.06.2021;

– Херсон – 01.06.2021;

– Запорожье – 01.06.2021;

– Львов – 01.06.2021;

– Ивано-Франковск – 01.06.2021;

– Ужгород – 01.06.2021;

– Кропивницкий – 01.06.2021;

– Луцк – 04.06.2021;

– Ровно – 04.06.2021;

– Тернополь – 04.06.2021;

– Харьков – 08.06.2021;

– Житомир – 24.06.2021;

– Винница – 29.06.2021;

– Хмельницкий – 30.06.2021.

Напомним, с 15 марта 2021 года правила подачи документов на польскую визу по почте изменились. Теперь такую ​​подачу можно осуществлять только на основании предварительной регистрации. Заявителям необходимо оплатить услуги визового центра и ждать звонка с колл-центра от пункта подачи визовых анкет. Во время телефонного разговора будет назначена дата, когда можно отправить пакет документов по почте. Пакет документов составляют: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор.