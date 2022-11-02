Так, безкоштовний листопад у королівських резиденціях, більш відома в Польщі акція як Darmowy listopad, тільки стартувала. Протягом місяця у поляків та гостей країни буде можливість відвідати обрані замки як у Варшаві, так і в інших містах Польщі.
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Що відомо про Darmowy listopad
Це акція, яку з 2012 року організовує Міністерство культури та національної спадщини Польщі. В рамках ініціативи з 1 по 30 листопада кожен охочий може відвідати окремі музеї безкоштовно.
Список музеїв, які беруть участь у Darmowy listopad 2022
- Королівський замок Вавель (Краків);
- Люблінський замок;
- Łazienki Królewskie у Варшаві;
- Палац короля Яна III у Вілянові;
- Королівський замок у Познані;
- Замок у Мальборку;
- Королівський замок у Сандомирі;
- Солеварний замок у Величці;
- Королівський замок у Варшаві.
Культура формує ідентичність. А ідентичність є основою спільноти. Важливість цих цінностей яскраво демонструє приклад України, яка, попри поневолення та спроби знищення сусідом, завдяки культурі зберегла свою ідентичність і вже понад 8 місяців веде героїчну війну за виживання своєї громади, за незалежність своєї Батьківщини,
– сказав міністр культури та національної спадщини Пйотр Глинський.