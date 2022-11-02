Так, безкоштовний листопад у королівських резиденціях, більш відома в Польщі акція як Darmowy listopad, тільки стартувала. Протягом місяця у поляків та гостей країни буде можливість відвідати обрані замки як у Варшаві, так і в інших містах Польщі.

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Що відомо про Darmowy listopad

Це акція, яку з 2012 року організовує Міністерство культури та національної спадщини Польщі. В рамках ініціативи з 1 по 30 листопада кожен охочий може відвідати окремі музеї безкоштовно.

Список музеїв, які беруть участь у Darmowy listopad 2022

Королівський замок Вавель (Краків);

Люблінський замок;

Łazienki Królewskie у Варшаві;

Палац короля Яна III у Вілянові;

Королівський замок у Познані;

Замок у Мальборку;

Королівський замок у Сандомирі;

Солеварний замок у Величці;

Королівський замок у Варшаві.

Культура формує ідентичність. А ідентичність є основою спільноти. Важливість цих цінностей яскраво демонструє приклад України, яка, попри поневолення та спроби знищення сусідом, завдяки культурі зберегла свою ідентичність і вже понад 8 місяців веде героїчну війну за виживання своєї громади, за незалежність своєї Батьківщини,

– сказав міністр культури та національної спадщини Пйотр Глинський.