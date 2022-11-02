Так, бесплатный ноябрь в королевских резиденциях, более известная в Польше акция как Darmowy listopad , только стартовала. В течение месяца у поляков и гостей страны будет возможность посетить избранные замки как в Варшаве, так и в других городах Польши.

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Что известно о Darmowy listopad

Это акция, организованная с 2012 года Министерством культуры и национального наследия Польши. В рамках инициативы с 1 по 30 ноября каждый желающий может посетить отдельные музеи бесплатно.

Список музеев, участвующих в Darmowy listopad 2022

Королевский замок Вавель (Краков);

Люблинский замок;

Łazienki Królewskie в Варшаве;

Дворец короля Яна III в Вилянове;

Королевский замок в Познани;

Замок у Мальборку;

Королевский замок в Сандомыре;

Солеварный замок в Величке;

Королевский замок в Варшаве.