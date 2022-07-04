У Ґданську з'явився сквер, який назвали на честь українського міста-героя

Влада Ґданська вшанувала Маріуполь. На півночі Польщі з'явився сквер, який назвали на честь українського міста, яке героїчно тримало оборону.

Так, мовиться про Сквер героїчного Маріуполя в Ґданську. Розташований він неподалік консульства Росії – на розі вулиць Матки-Польки та Партизанів. Додамо, що Маріуполь і Ґданськ пов'язують не тільки зв'язки партнерства, а й дружби ще з 2014 року.

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Відкриття Скверу героїчного Маріуполя в Ґданську / Фото фейсбук

Це місто, що динамічно розвивається, росіяни перетворили на руїни, методично знищуючи будівлю за будівлею, незалежно від того, чи це були військові чи цивільні будівлі,

– сказала під час урочистого відкриття площі Агнешка Овчарчак, голова міської ради Ґданська.

До кінця серпня у сквері планують влаштувати виставку фотографій зруйнованого Маріуполя. Крім цього, у Ґданську покажуть довоєнні кадри міста.

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