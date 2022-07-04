Так, говорится о Сквере героического Мариуполя в Гданьске. Расположен он недалеко от консульства России – на пересечении улиц Матки-Польки и Партизан. Добавим, что Мариуполь и Гданьск увязывают не только связи партнерства, но и дружбы еще с 2014 года.

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Открытие Сквера героического Мариуполя в Гданьске / Фото фейсбук

Этот динамично развивающийся город россияне превратили в руины, методично уничтожая здание за зданием, независимо от того, были ли это военные или гражданские здания,

– сказала во время торжественного открытия площади Агнешка Овчарчак, председатель городского совета Гданьска.

До конца августа в сквере планируется устроить выставку фотографий разрушенного Мариуполя. Кроме того, в Гданьске покажут довоенные кадры города.