Так, столиця Чехії славиться не лише своєю архітектурою та мостами, а й можливість подивитися на місто з висоти пташиного польоту. Ділимося з вами локаціями, звідки відкривається приголомшливий вид на Прагу.

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5 празьких дахів з чудовим краєвидом

Дах "Люцерни"

З тераси площею 1000 квадратних метрів видніються зелені дахи Праги. Для гостей доступний сад із різними видами газонів, відкрили 2 кафе та регулярно проводять заходи. Ще одна фішка локації – "зона пляжу" з піском

Адреса: Štěpánská 61, Praha 1

Графік роботи: п'ятниця – неділя, з 16:00 до 22:00

Вартість входу: 150 крон



Тереса "Люцерни" / Фото prague

Дах будинку "Радість"

Колишній Будинок профспілок, з даху якого відкривається краєвид на празький центр та Жижків. Власники збираються регулярно проводити на терасі вечірки та концерти.

Адреса: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3

Графік роботи: понеділок – п'ятниця, з 16:00 до 23:00; субота – неділя, з 12:00 до 23:00

Вартість входу: залежно від події



Дах будинку "Радість" / Фото prague

Дах Чорного лебедя

На даху будівлі з 2016 року діє галерея Černá labuť Art & Event Gallery. У ній у вихідні можна відвідати виставки та інші культурні події, а також кулінарні акції.

Адреса: Na Poříčí 25, Прага 1 (8-й поверх)

Графік роботи: субота – неділя, з 14:00 до 19:00



Дах Чорного лебедя / Фото firemniakce

Національна пам'ятка на Віткові

На даху споруди, яка будувалася як мавзолей лідерів комуністичної Чехословаччини, а тепер належить Національному музею, вже кілька років працює тераса з чудовим краєвидом на Прагу з усіма її домінантами: Тинським храмом, Празьким Градом, Національним музеєм та мостами через Влтаву. Також у будівлі Національної пам'ятки працює кафе із терасою.

Адреса: U památníku 1900, Прага 3

Графік роботи: з 10:00 до 18:00 у всі дні, крім понеділка та вівторка

Вартість входу: 60 – 80 крон



Національна пам'ятка на Віткові / Фото domovni-vytahy

Дах Національного музею сільського господарства

Звідси чудово видно пагорб Петршин, Празький Град, Жижківську телевежу, хмарочоси на Панкраці тощо. На даху є доглянутий газон, на якому можна влаштувати пікнік.

Адреса: Kostelní 44, Прага 7 (4-й поверх капітальної будівлі музею)

Графік роботи: вівторок – неділя, з 09:00 до 17:00

Вартість входу: 80 – 150 крон, діти та пенсіонери – безкоштовно.



Дах Національного музею сільського господарства / Фото nzm