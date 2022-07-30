Так, столица Чехии славится не только своей архитектурой и мостами, но и возможность посмотреть на город с высоты птичьего полета. Делимся с вами локациями, откуда открывается потрясающий вид на Прагу.
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5 пражских крыш с прекрасным видом
Крыша "Люцерны"
С террасы площадью 1000 квадратных метров виднеются зеленые крыши Праги. Для гостей доступен сад с различными видами газонов, открыли 2 кафе и регулярно проводят мероприятия. Еще одна фишка локации – "зона пляжа" с песком
- Адрес: Štěpánská 61, Praha 1
- График работы: пятница – воскресенье, с 16:00 до 22:00
- Стоимость входа: 150 крон
Тереса "Люцерны" / Фото prague
Крыша дома "Радость"
Бывший Дом профсоюзов, с крыши которого открывается вид на пражский центр и Жижков. Владельцы собираются регулярно проводить на террасе вечеринки и концерты.
- Адрес: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3
- График работы: понедельник – пятница, с 16:00 до 23:00; суббота – воскресенье, с 12:00 до 23:00
- Стоимость входа: в зависимости от происшествия
Крыша дома "Радость" / Фото prague
Крыша Черного лебедя
На крыше здания с 2016 года действует галерея Black labuť Art & Event Gallery. В ней по выходным можно посетить выставки и другие культурные события, а также кулинарные акции.
- Адрес: Na Poříčí 25, Praha 1 (8-й этаж)
- График работы: суббота – воскресенье, с 14:00 до 19:00
Крыша Черного лебедя / Фото firemniakce
Национальная достопримечательность на Веткове
На крыше сооружения, которое строилось как мавзолей лидеров коммунистической Чехословакии, а теперь принадлежит Национальному музею, уже несколько лет работает терраса с прекрасным видом на Прагу со всеми ее доминантами: Тинским храмом, Пражским Градом, Национальным музеем и мостами через Влтаву. Также в здании Национального памятника работает кафе с террасой.
- Адрес: U pamatníku 1900, Praha 3
- График работы: с 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника и вторника
- Стоимость входа: 60 – 80 крон
Национальная достопримечательность на Веткове / Фото
Крыша Национального музея сельского хозяйства
Отсюда прекрасно видны холмы Петршин, Пражский Град, Жижковская телебашня, небоскребы на Панкраке и т.д. На крыше есть ухоженный газон, на котором можно устроить пикник.
- Адрес: Kostelní 44, Прага 7 (4-й этаж капитального здания музея)
- График работы: вторник – воскресенье, с 09:00 до 17:00
- Стоимость входа: 80 – 150 крон, дети и пенсионеры – бесплатно.
Крыша Национального музея сельского хозяйства / Фото nzm