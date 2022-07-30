Так, столица Чехии славится не только своей архитектурой и мостами, но и возможность посмотреть на город с высоты птичьего полета. Делимся с вами локациями, откуда открывается потрясающий вид на Прагу.

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5 пражских крыш с прекрасным видом

Крыша "Люцерны"

С террасы площадью 1000 квадратных метров виднеются зеленые крыши Праги. Для гостей доступен сад с различными видами газонов, открыли 2 кафе и регулярно проводят мероприятия. Еще одна фишка локации – "зона пляжа" с песком

Адрес: Štěpánská 61, Praha 1

Štěpánská 61, Praha 1 График работы: пятница – воскресенье, с 16:00 до 22:00

Стоимость входа: 150 крон



Тереса "Люцерны" / Фото prague

Крыша дома "Радость"

Бывший Дом профсоюзов, с крыши которого открывается вид на пражский центр и Жижков. Владельцы собираются регулярно проводить на террасе вечеринки и концерты.

Адрес: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3 График работы: понедельник – пятница, с 16:00 до 23:00; суббота – воскресенье, с 12:00 до 23:00

Стоимость входа: в зависимости от происшествия



Крыша дома "Радость" / Фото prague

Крыша Черного лебедя

На крыше здания с 2016 года действует галерея Black labuť Art & Event Gallery. В ней по выходным можно посетить выставки и другие культурные события, а также кулинарные акции.

Адрес: Na Poříčí 25, Praha 1 (8-й этаж)

График работы: суббота – воскресенье, с 14:00 до 19:00



Крыша Черного лебедя / Фото firemniakce

Национальная достопримечательность на Веткове

На крыше сооружения, которое строилось как мавзолей лидеров коммунистической Чехословакии, а теперь принадлежит Национальному музею, уже несколько лет работает терраса с прекрасным видом на Прагу со всеми ее доминантами: Тинским храмом, Пражским Градом, Национальным музеем и мостами через Влтаву. Также в здании Национального памятника работает кафе с террасой.

Адрес: U pamatníku 1900, Praha 3

График работы: с 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника и вторника

Стоимость входа: 60 ​​– 80 крон



Национальная достопримечательность на Веткове / Фото

Крыша Национального музея сельского хозяйства

Отсюда прекрасно видны холмы Петршин, Пражский Град, Жижковская телебашня, небоскребы на Панкраке и т.д. На крыше есть ухоженный газон, на котором можно устроить пикник.

Адрес: Kostelní 44, Прага 7 (4-й этаж капитального здания музея)

График работы: вторник – воскресенье, с 09:00 до 17:00

Стоимость входа: 80 – 150 крон, дети и пенсионеры – бесплатно.