Новое предложение, получившее название "Crystal Business Class", было представлено на престижном авиасалоне Фарнборо, который сейчас проходит в Великобритании. Чем будет особенный новый класс самолетов – далее в материале!

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Что придумала Turkish Airlines?

В недавнем заявлении Turkish Airlines представила свой новый бизнес-класс, который, по их словам, был разработан с нуля на основе отзывов пассажиров. Новый бизнес-класс будет иметь индивидуальные каюты для каждого пассажира, укомплектованные дверями для уединения от остального салона.

Смелым шагом авиакомпания Turkish Airlines объявила о внедрении нового продукта – полноценного мраморного стола с интегрированной беспроводной зарядкой для смартфонов. Отойдя от нормы облегчения веса самолетов, авиакомпания выбрала тяжелый мрамор вместо традиционного пластика, чтобы создать более изысканную атмосферу на борту. Это уникальное дополнение должно стать изюминкой нового продуктового предложения.

Сначала новые каюты бизнес-класса Turkish Airlines начнет устанавливать в самолеты Boeing 777-300ER, которые уже летают, оснащены старыми креслами бизнес-класса по схеме 2+3+2.



Бизнес-класс в Boeing 777-300 Turkish Airlines / Фото avianews.com

В недавнем обновлении Boeing представил новую схему размещения пассажиров в бизнес-классе своих самолетов Boeing 777-300ER. Текущее планирование, которое заставляет трех пассажиров в каждом ряду мешать соседям, чтобы получить доступ к проходу, было заменено на более удобную для пассажиров схему 1+2+1.

Эта новая схема позволяет каждому пассажиру иметь прямой доступ к проходу, обеспечивая большую приватность и удобство. Кроме того, два кресла в центре ряда можно объединить, чтобы создать единый салон для пар, которые путешествуют вместе. Это обновление имеет целью улучшить общий опыт полета для пассажиров бизнес-класса Boeing 777-300ER.

Новые кресла бизнес-класса также будут более удобными из-за расположения возле иллюминаторов. Предыдущая модель кресел имела конструктивные недостатки, которые мешали обзору, но новые кресла бизнес-класса решили эту проблему.