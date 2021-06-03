Незрозуміла ситуація з COVID-паспортами, – українка детально розповіла про вакцинацію в Іспанії

Європейський Союз з 1 липня планує запустити COVID-паспорти для легшого перетину кордону. До того ж Іспанія вже з 7 червня пускає лише вакцинованих туристів. Втім у самій країні щеплення проти коронавірусу не є обов'язковим

Люди щепляться добровільно, влада не може зобов'язати їх це робити. Про ситуацію в Іспанії розповіла українка Ольга Лєдова.

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Зараз вакцинують людей 50 – 55 років, – Лєдова

"Ми весь час перебуваємо в очікуванні зняття заборон. Але насправді ніхто нічого не знає. Тому що ситуація з паспортами (вакцинації – 24 канал) незрозуміла", – зазначила вона.

Мешканка Іспанії пояснила, зараз немає юридичної бази, яка б дозволила людям з ними спокійно пересуватися по ЄС. Тому що наразі щеплення не є обов'язковим в Іспанії. Відтак COVID-паспорт не є ваговим документом у цьому випадку.

Вона також зауважила, що ще не отримала щеплення, а лише перебуває в процесі очікування. Наразі вакцинують осіб 50 – 55 років. Станом на початок червня 2021 року щепилися щонайменше однією дозою вже 40% людей.

Через вік до мене черга може дійти лише в серпні,

– підкреслила Ольга Лєдова.

Люди радіють кожному скасуванню обмежень, – Лєдова

За словами українки, масковий режим в Іспанії триває ще з 2020 року. Як на вулиці, так і в приміщенні люди зобов'язані їх носити. Влада обіцяє, що в середині липня можна буде на свіжому повітрі їх знімати, але поки що така карантинна норма зберігається.

Для нас кожне зняття якихось обмежень супроводжується святкуванням. У міру того як відкриваються заклади, продовжується час перебування там – це все привід для радості. І люди безмежно радіють,

– наголосила вона.

Крім цього, Ольга Лєдова повідомила, що за травень 2021 року в Іспанії стало на 129 тисяч безробітних менше. А найбільший прилив робочої сили спостерігається в будівництві, туризмі, аграрному комплексі.

7 країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації . Такі документи можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччині, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

Ольга Лєдова розповіла про ситуацію з COVID-19 в Іспанії: відео