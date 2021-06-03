Люди прививаются добровольно, власть не может обязать их это делать. О ситуации в Испании рассказала украинка Ольга Ледова.

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Сейчас вакцинируют людей 50–55 лет, – Ледова

"Мы все время находимся в ожидании снятия запретов. Но на самом деле никто ничего не знает. Потому что ситуация с паспортами (вакцинации – 24 канал) непонятна", – отметила она.

Жительница Испании пояснила: сейчас нет юридической базы, которая бы позволила людям с ними спокойно передвигаться по ЕС. Потому что сейчас прививка не является обязательной в Испании. Поэтому COVID-паспорт не является весомым документом в этом случае.

Она также отметила, что еще не получила прививку, а лишь находится в процессе ожидания. Сейчас вакцинируют лиц 50–55 лет. По состоянию на начало июня 2021 года прививались по меньшей мере одной дозой уже 40% людей.

Из-за возраста до меня очередь может дойти лишь в августе,

– подчеркнула Ольга Ледова.

Люди радуются каждой отмене ограничений, – Ледова

По словам украинки, масочный режим в Испании продолжается еще с 2020 года. Как на улице, так и в помещении люди обязаны носить маски. Власти обещают, что в середине июля можно будет на свежем воздухе их снимать, но пока такая карантинная норма сохраняется.

Для нас каждое снятие каких-то ограничений сопровождается празднованием. По мере того как открываются заведения, продлевается время пребывания там – это все повод для радости. И люди безгранично радуются,

– подчеркнула она.

Кроме этого, Ольга Ледова сообщила, что за май 2021 года в Испании стало на 129 тысяч безработных меньше. А наибольший прилив рабочей силы наблюдается в строительстве, туризме, аграрном комплексе.

Обратите внимание! 7 стран Европейского союза 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Такие документы можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Ольга Ледова рассказала о ситуации с COVID-19 в Испании: видео