Кінець COVID-обмеженням: у Німеччині нарешті скасують маски в потягах

Пасажири міжнародних поїздів почали висловлювати обурення з приводу вимоги надягати маски відразу після перетину німецького кордону, оскільки на сусідніх землях ці обмеження вже давно були скасовані. Тому влада Німеччини заявила, що після 2 лютого вимога носіння масок буде застосовуватися тільки в медичних установах та будинках пристарілих.

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Так, з 2 лютого Німеччина скасує вимоги до масок для пасажирів потягів далекого прямування, зокрема і міжнародного сполучення.