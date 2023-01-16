У Німеччині нарешті скасують маски в поїздах
Пасажири міжнародних поїздів почали висловлювати обурення з приводу вимоги надягати маски відразу після перетину німецького кордону, оскільки на сусідніх землях ці обмеження вже давно були скасовані. Тому влада Німеччини заявила, що після 2 лютого вимога носіння масок буде застосовуватися тільки в медичних установах та будинках пристарілих.
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Так, з 2 лютого Німеччина скасує вимоги до масок для пасажирів потягів далекого прямування, зокрема і міжнародного сполучення.
За словами федерального міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха, замість цього уряд хоче зосередитися на більшій особистій відповідальності громадян.
Ми просто повинні більше покладатися на особисту відповідальність і добровільність,
– заявив він.
Це один з останніх заходів зі стримування пандемії коронавірусу, який залишався в Німеччині.
Кількість госпіталізацій по країні знижується. Ситуація у клініках напружена, але керована.
Вимога мала діяти до 7 квітня
Як зазначає видання, згідно з чинним нині в країні законодавством щодо протидії коронавірусу, вимога обов'язкового носіння масок у міжміських потягах мала діяти до 7 квітня 2023 року. Однак заклики до якнайшвидшого скасування масок останнім часом стали лунати в Німеччині дедалі частіше, що й спонукало до такого рішення.
Також на цьому наполягали в національній залізничній компанії Deutsche Bahn. Служба закликала уряд скасувати вимогу носіння масок, стверджуючи, що маски мають бути добровільними у поїздах.
Крім того, перевізник вказував на підвищене навантаження на персонал через необхідність проводити контроль відповідного заходу.