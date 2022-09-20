Нідерланди скасували всі COVID-обмеження на в'їзд, а Німеччина вводить нові правила боротьби

Попри те, що останнім часом у Європі спостерігається зростання кількості інфікування COVID-19, Нідерланди вирішили скасувати обмеження на в'їзд. Рішення уряду країни вступило в дію 17 вересня.

Для в'їзду в Нідерланди більше не потрібно COVID-документів

Рішення Нідерландів означає, що з 17 вересня жодні обмеження або вимоги, пов'язані з COVID-19 не застосовуються до мандрівників, які в'їжджають в країну. Зокрема, мовиться й про країни, що не входять до зони ЄС / Шенген.

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Так, для в'їзду в Нідерланди з будь-якої країни більше не потрібна вакцинація, тести чи карантин.

По прибуттю громадяни України можуть перебувати в Нідерландах протягом 90 днів або довше, якщо це необхідно. Щоб скористатися послугами в країні, українці мають бути зареєстровані у Базі персональних даних (BRP).

Німеччина з 1 жовтня вводить нові правила боротьби з COVID-19

На тлі зростання кількості випадків захворювання на COVID, влада Німеччини прийняла рішення запровадити нові правила, які сприятимуть захисту населення в осінньо-зимовий період. Так, Бундестаг Німеччини схвалив пропозицію МОН "Про застосування нових заходів для боротьби з COVID-19". Документ набере чинності 1 жовтня й діятиме до 7 квітня 2023 року. Що зміниться Згідно з новими правилами, усі німці віком від 14 років зобов'язані носити маски типу FFP2 у потягах далекого прямування, а діти віком від 6 до 13 років – звичайну медичну маску. Водночас масковий режим у літаках і аеропортах поки не відновлюють. Втім, влада країни передбачає можливість запровадження цього правила у разі росту захворювання. Також стануть жорсткішими правила боротьби з коронавірусом у медичних закладах та будинках для людей похилого віку. Усі відвідувачі й працівники повинні носити маску FFP2 та надавати негативний результат експрес-тесту на коронавірус. Зазначається, що федеральні землі можуть запроваджувати додаткові вимоги залежно від ситуації. Рішення стосуватимуться носіння масок у транспорті та інших громадських приміщеннях, а також середніх школах. В указі є винятки для щеплених громадян та для тих, хто переніс хворобу чи мають негативний тест. Такі особи не повинні носити маску.

, в Європі наразі залишилось лише три країни (Іспанія, Німеччина та Люксембург), які досі мають часткові ковідні обмеження, що діють для людей з-за меж ЄС.