Для в'їзду в Нідерланди більше не потрібно COVID-документів

Рішення Нідерландів означає, що з 17 вересня жодні обмеження або вимоги, пов'язані з COVID-19 не застосовуються до мандрівників, які в'їжджають в країну. Зокрема, мовиться й про країни, що не входять до зони ЄС / Шенген.

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Так, для в'їзду в Нідерланди з будь-якої країни більше не потрібна вакцинація, тести чи карантин.

По прибуттю громадяни України можуть перебувати в Нідерландах протягом 90 днів або довше, якщо це необхідно. Щоб скористатися послугами в країні, українці мають бути зареєстровані у Базі персональних даних (BRP).

Зауважимо, в Європі наразі залишилось лише три країни (Іспанія, Німеччина та Люксембург), які досі мають часткові ковідні обмеження, що діють для людей з-за меж ЄС.

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