Спрос на трудовых мигрантов из Украины в странах Европейского Союза сохранится после снятия коронавирусных ограничений. В этом убеждает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его мнению, причина заключается в демографическом кризисе в Европе.

Эксперт прогнозирует, что украинских работников в Европе станет больше после снятия карантина. Это может произойти после коллективной вакцинации.

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В Европе есть нехватка трудоспособного населения

Василий Воскобойник заявил, что ситуация на европейском рынке труда из-за пандемии на самом деле не изменилась. Страны ЕС все еще нуждаются в работниках в сферах строительства, сельского хозяйства и обслуживания . Он отметил, что из-за демографического кризиса в Европе недостаточное количество молодого трудоспособного населения, которое может заполнить вакансии в этих сферах деятельности. Поэтому Польша, Чехия, Германия и страны Балтии надеяться на прибытия работников из стран, не входящих в состав ЕС.

Европейские страны требуют работников в сфере строительства / Фото GettyImages

Всего в Евросоюзе проживает примерно 512 миллионов населения, а количество украинцев, работающих в Европе, составляет около 3-3,5 миллионов человек, то есть менее 1 процента. Поэтому говорить, что для украинцев не найдется там работы, это – недальновидно, – отметил Василий Воскобойник.

Европейские страны требуют работников в сфере сельского хозяйства / Фото GettyImages

Опасения относительно украинских работников в Польше

Между тем, он видит недостатки с работой в Польше. Речь идет о желание польских работодателей внести изменения в законодательство, которые позволят украинцам получать трехлетние разрешения на работу в Польше . Воскобойник считает, что это серьезный шаг к тому, чтобы трудовая миграция украинцев превращалась в эмиграцию . Это повлияет на экономическое развитие Украины и повлечет демографические проблемы.