Co za dużo, to niezdrowo: поляки вважають, що авто на дорогах стало забагато

У 6 найбільших містах Польщі опитали людей про їхнє ставлення до транспорту. Понад 70% жителів польської столиці вважають, що особистих автомобілів на вулицях їхнього міста стало занадто багато.

Дослідження проводила організація Free Now. Також респондентів просили розповісти, яким видом транспорту вони користуються найчастіше.

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Якому транспорту надають перевагу жителі Варшави

Серед жителів Варшави за останні пів року використовували свій автомобіль 66% жителів.

Найчастіше люди користувалися громадським транспортом (85% опитуваних). Також 79% респондентів використовували свій велосипед.

60% опитаних відповіли, що ходять пішки або беруть таксі. А 25% жителів Варшави заявили, що користуються електросамокатами, коли хочуть швидко добратися до місця призначення.

Чому жителі польської столиці проти великої кількості автомобілів

Затори та труднощі з паркуванням – це головні транспортні проблеми, які турбують жителів польської столиці. Про них згадали 60% опитаних осіб.

Кожен четвертий респондент розповів про згубний вплив експлуатації автомобілів на навколишнє середовище.

Також 30% опитаних зазначили, що їх турбує вартість проїзду.