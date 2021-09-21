Исследование проводила организация Free Now. Также респондентов просили рассказать, каким видом транспорта они пользуются чаще всего.

Интересно С мясокомбината в агентство по трудоустройству за 9 месяцев: путь украинца в Польше

Какой транспорт предпочитают жители Варшавы

Среди жителей Варшавы за последние полгода использовали свой автомобиль 66% жителей.

Чаще всего люди пользовались общественным транспортом (85% опрошенных). Также 79% респондентов использовали свой велосипед.

60% опрошенных ответили, что ходят пешком или берут такси. А 25% жителей Варшавы заявили, что пользуются электросамокатами, когда хотят быстро добраться до места назначения.

Почему жители польской столицы против большого количества автомобилей

Пробки и проблемы с парковкой – это главные транспортные проблемы, которые беспокоят жителей польской столицы. О них вспомнили 60% опрошенных лиц.

Каждый четвертый респондент рассказал о пагубном влиянии эксплуатации автомобилей на окружающую среду.