Човни, безпілотники та тепловізори: на Волині викрили групу контрабандистів – фото, відео

14 червня 2021 , 14:18
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники 12 червня спіймали на гарячому групу людей, яка займалась доставленням контрабандних товарів на територію сусідньої Польщі. Організували незаконну діяльність двоє мешканців Ковельського району.

Організатори вербували людей, в тому числі неповнолітніх, забезпечували їх плавзасобами та переправляли з нелегальним вантажем річкою Західний Буг. Прикордонники зафіксували щонайменше 5 таких "мандрівок".

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Оснащення контрабандистів

Працівники прикордонної служби провели 8 обшуків та вилучили:

  • саморобні безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них; 
  • надувні човни та жилети; 
  • тепловізори та біноклі;
  • радіостанції та мобільні телефони;
  • фотопастку та кілька ноутбуків;
  • незареєстровану мисливську рушницю та набої.

Окрім цього, для своєї діяльності контрабандисти використовували 6 транспортних засобів. Переправляли порушники закону передусім сигарети та інші тютюнові вироби.

Що вилучили у контрабандистів: дивіться фото

 

Наразі стоїть питання про оголошення чоловікам підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя чи здоров'я. Такі дії караються зокрема позбавленням волі терміном від 5 до 7 років.

На Волині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб та тютюнових виробів через кордон: дивіться відео

Автор: Сергій Зятюк