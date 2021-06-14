Організатори вербували людей, в тому числі неповнолітніх, забезпечували їх плавзасобами та переправляли з нелегальним вантажем річкою Західний Буг. Прикордонники зафіксували щонайменше 5 таких "мандрівок".
Цікаво Як не втратити все: фінансова безпека у сучасному кіберпросторі
Оснащення контрабандистів
Працівники прикордонної служби провели 8 обшуків та вилучили:
- саморобні безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них;
- надувні човни та жилети;
- тепловізори та біноклі;
- радіостанції та мобільні телефони;
- фотопастку та кілька ноутбуків;
- незареєстровану мисливську рушницю та набої.
Окрім цього, для своєї діяльності контрабандисти використовували 6 транспортних засобів. Переправляли порушники закону передусім сигарети та інші тютюнові вироби.
Що вилучили у контрабандистів: дивіться фото
Наразі стоїть питання про оголошення чоловікам підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя чи здоров'я. Такі дії караються зокрема позбавленням волі терміном від 5 до 7 років.
На Волині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб та тютюнових виробів через кордон: дивіться відео