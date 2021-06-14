Організатори вербували людей, в тому числі неповнолітніх, забезпечували їх плавзасобами та переправляли з нелегальним вантажем річкою Західний Буг. Прикордонники зафіксували щонайменше 5 таких "мандрівок".

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Оснащення контрабандистів

Працівники прикордонної служби провели 8 обшуків та вилучили:

саморобні безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них;

надувні човни та жилети;

тепловізори та біноклі;

радіостанції та мобільні телефони;

фотопастку та кілька ноутбуків;

незареєстровану мисливську рушницю та набої.

Окрім цього, для своєї діяльності контрабандисти використовували 6 транспортних засобів. Переправляли порушники закону передусім сигарети та інші тютюнові вироби.

Що вилучили у контрабандистів: дивіться фото

Наразі стоїть питання про оголошення чоловікам підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя чи здоров'я. Такі дії караються зокрема позбавленням волі терміном від 5 до 7 років.

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