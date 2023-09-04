Цієї осені Ryanair відкриє ще 4 нові напрямки: куди полетить
Джерело:Lowcost Avia
Ryanair, відомий ірландський лоукост-перевізник, оприлюднив свої амбітні плани щодо подальшого розширення мережі рейсів шляхом запровадження чотирьох додаткових напрямків. Авіакомпанія планує розпочати роботу на цих нових маршрутах у жовтні та листопаді 2023 року.
Чотири нові напрямки від Ryanair
Завдяки цьому стратегічному кроку авіакомпанія Ryanair прагне зміцнити свої позиції провідного гравця в авіаційній галузі. Деталі про нові напрямки – нижче у матеріалі!
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Нові рейси Ryanair:
- Копенгаген (Данія) – Варшава Модлін (Польща): з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень,
- Копенгаген (Данія) – Париж Бове (Франція): з 29 жовтня 2023 року, 4 рази на тиждень,
- Загреб (Хорватія) – Лансароте (Іспанія): з 4 листопада 2023 року, 1 раз на тиждень,
- Венеція Тревізо (Італія) – Лондон Лутон (Англія): з 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень,
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com, а також радимо скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com.
Приклад бронювання авіаквитків Загреб – Лансароте на 4 листопада 2023 року / Скриншот з сайту Ryanair
Останні новини Ryanair:
- Вже цієї осені ірландський лоукостер запустить 7 нових напрямків.Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Європейський перевізник анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.
- Ryanair скасовує рейси із польського аеропорту Модлін. Авіакомпанія змушена анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.
- Експерти Avianews проаналізували, який лоукостер насправді дешевший – Ryanair чи Wizz Air. Вони порівняли середні ціни на квитки і додаткові послуги. Що вийшло – читайте за посиланням.
- Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень-листопад 2023 року.
- Ryanair заслужив репутацію однієї з найбюджетніших авіакомпаній у світі. Однак авіакомпанія використовує різні стратегії, щоб пасажир в кінцевому підсумку заплатив більше, ніж початкова ціна квитка. Пропонуємо 4 найбільш поширених прийоми, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости.