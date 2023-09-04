Цієї осені Ryanair відкриє ще 4 нові напрямки: куди полетить

Ryanair, відомий ірландський лоукост-перевізник, оприлюднив свої амбітні плани щодо подальшого розширення мережі рейсів шляхом запровадження чотирьох додаткових напрямків. Авіакомпанія планує розпочати роботу на цих нових маршрутах у жовтні та листопаді 2023 року.

Чотири нові напрямки від Ryanair

Завдяки цьому стратегічному кроку авіакомпанія Ryanair прагне зміцнити свої позиції провідного гравця в авіаційній галузі. Деталі про нові напрямки – нижче у матеріалі!

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Нові рейси Ryanair:

Копенгаген (Данія) – Варшава Модлін (Польща): з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень,

з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень, Копенгаген (Данія) – Париж Бове (Франція): з 29 жовтня 2023 року, 4 рази на тиждень,

з 29 жовтня 2023 року, 4 рази на тиждень, Загреб (Хорватія) – Лансароте (Іспанія): з 4 листопада 2023 року, 1 раз на тиждень,

з 4 листопада 2023 року, 1 раз на тиждень, Венеція Тревізо (Італія) – Лондон Лутон (Англія): з 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень,

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com, а також радимо скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com.

Приклад бронювання авіаквитків Загреб – Лансароте на 4 листопада 2023 року / Скриншот з сайту Ryanair

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