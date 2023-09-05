Чорногорія з висоти: у Которі з'явилась мальовнича канатна дорога

Колоритний маршрут починається з міста Котор і підіймається на гору Ловчен. Нову канатну дорогу вже називають однією з найцікавіших туристичних атракцій Чорногорії.

Канатна дорога проходить над Которською затокою аж до гори Ловчен, яка має висоту 1 348 метрів над рівнем моря. На маршруті є 48 кабінок, які можуть перевозити до 1 200 відвідувачів за годину. Поїздка в обидві сторони займе всього 22 хвилини. Але враження — залишаться назавжди.

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Дорога на вершину

Саме місто Котор, де починається мальовничий гірський маршрут, внесене до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. А на горі Ловчен розташований один із найбільших національних парків країни. Тому, якщо у вас буде нагода взяти повну екскурсію Котор – Ловчен, ви не пошкодуєте. Тут можна провести цілий день.

А щоб ще краще роздивитися краєвиди середньовічного міста та насолодитися природою Чорногорії з висоти – відвідайте нову канатну дорогу. Її відкрили в середині серпня і вона вже стала справжнім туристичним хітом.

Поїздка в обидві сторони коштує 23 євро для дорослих та 12 євро для дітей. Малюків до 2-х років можна взяти безкоштовно. Людям з інвалідністю надають пільги.

У кожній кабінці максимально вміщається по 10 людей. Але зазвичай люди їдуть парами чи невеличкими компаніями, адже місця вистачає на всіх. Ви підніметесь із низини Котора на вершину Ловчен буквально за 11 хвилин. Загальна довжина канатної дороги – 3 900 метрів.

Туристи в захваті й публікують свої світлини / Фото з інстаграму dzendzolina

Маршрут від Котора до гори Ловчен можна без перебільшення назвати одним із найкрасивіших. І це стосується не лише Бока-Которської бухти, а й усієї території країни. Середньовічний Котор варто відвідати заради прогулянки Старим містом. Його архітектура поєднала одразу кілька стилів: давньоримський, венеційський, візантійський та навіть османський.

До речі, осінь – чудова пора, щоб відвідати Чорногорію, насолодитися узбережжям та познайомитись зі старовинними містами цієї країни. Особливу красу восени вам покажуть гірські озера, парки та заповідники Чорногорії.