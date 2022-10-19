В Чорногорії українці зможуть отримати безплатне проживання: хто претендує
Джерело:Посольство України в Чорногорії
Чорногорія стала однією з тих країн, які прихистили чимало українських біженців. Зараз Міністерство внутрішніх справ Чорногорії завершило всі необхідні процедури щодо можливості безкоштовного розселення українців.
В Чорногорії готують безплатне житло для українців
Так, Чорногорія незабаром пропонуватиме безплатне житло українцям, які найбільше його потребують. Згідно з програмою тимчасового захисту українців проживання буде можливим до 10 березня 2023 року.
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За інформацією Посольства, розміщення відбуватиметься на базі готелю "Sato" в місті Сутоморе (140 мість), та "Onogost" в місті Нікшич (90 місць). Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-, три-, чотири- та п'ятимісних номерах, з триразовим харчуванням.
Важливо, що поруч з готелями розташовані школи, дитячі садочки, лікарні та інші важливі заклади.
Подавати заяви на проживання можуть лише найуразливіші категорії українці, тобто ті, хто:
- не має коштів;
- не має нерухомості на території Чорногорії;
- не має іншого рухомого майна високої цінності;
- не є підприємцем, засновником чи членом будь-яких товариств;
- не має офіційного працевлаштування, активних чи пасивних доходів, які б трактувалися як щомісячні, періодичні чи постійні виплати.
Як подати заявку
Якщо ви відповідаєте зазначеним критеріям, зверніться до Посольства для подання заяви та проведення співбесіди. З собою потрібно мати закордонний паспорт та підтвердження про отримання захисту. Тоді вам скажуть, що робити далі.
Адреса: 81000, Montenegro, Podgorica, Serdara Jola Piletica br. 15
Телефон: +382-20-320-400