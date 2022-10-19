В Чорногорії українці зможуть отримати безплатне проживання: хто претендує

Чорногорія стала однією з тих країн, які прихистили чимало українських біженців. Зараз Міністерство внутрішніх справ Чорногорії завершило всі необхідні процедури щодо можливості безкоштовного розселення українців.

В Чорногорії готують безплатне житло для українців

Так, Чорногорія незабаром пропонуватиме безплатне житло українцям, які найбільше його потребують. Згідно з програмою тимчасового захисту українців проживання буде можливим до 10 березня 2023 року.

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За інформацією Посольства, розміщення відбуватиметься на базі готелю "Sato" в місті Сутоморе (140 мість), та "Onogost" в місті Нікшич (90 місць). Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-, три-, чотири- та п'ятимісних номерах, з триразовим харчуванням.

Важливо, що поруч з готелями розташовані школи, дитячі садочки, лікарні та інші важливі заклади.

Подавати заяви на проживання можуть лише найуразливіші категорії українці, тобто ті, хто: