В Черногории готовят бесплатное жилье для украинцев

Так, Черногория в скором времени будет предлагать бесплатное жилье украинцам, которые больше всего в нем нуждаются. Согласно программе временной защиты украинцев проживание будет возможно до 10 марта 2023 года.

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По информации Посольства, размещение будет происходить на базе гостиницы "Sato" в городе Сутоморе (140 мест), и "Onogost" в городе Никшич (90 мест). Программой предусмотрена возможность получить бесплатное жилье в двух-, трех-, четырех- и пятиместных номерах с трехразовым питанием.

Важно, что рядом с гостиницами расположены школы, детские сады, больницы и другие важные заведения.

Подавать заявления на проживание могут только самые уязвимые категории украинцы, то есть:

не имеет средств;

нет недвижимости на территории Черногории;

не имеет иного движимого имущества высокой ценности;

не является предпринимателем, учредителем или членом каких-либо обществ;

не имеет официального трудоустройства, активных или пассивных доходов, трактуемых как ежемесячные, периодические или постоянные выплаты.

Как подать заявку

Если вы отвечаете указанным критериям, обратитесь в Посольство для подачи заявления и собеседования. С собой нужно иметь загранпаспорт и подтверждение получения защиты. Тогда вам скажут, что делать дальше.

Адрес: 81000, Montenegro, Podgorica, Serdara Jola Piletica br. 15

Телефон: +382-20-320-400