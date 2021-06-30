Головний секрет того, що жителі Швеції працюють із задоволенням полягає у правильному балансі між роботою та особистим життям. Шведи переконані, що головне – ефективність, а не згаяний за робочим столом час.

Цікаво Як влаштована банківська система у країнах Європи: досвід Польщі та Німеччини

5 причин, чому жителі Швеції люблять свою роботу

1. Достатньо часу на відпочинок

У Швеції законом передбачено п'ять тижнів оплачуваної відпустки. При цьому деякі компанії дозволять працівниками відпочивати шість і більше тижнів.

Відпочивати у Швеції можна не лише під час відпусток та вихідних, а й під час робочого дня. Щобільше, це важлива традиція, яка називається fika. Вона передбачає перерву у роботі на каву з булочками та тістечками, щоб поспілкуватися з колегами й відновити сили.

Жителі Швеції достатньо відпочивають від роботи / Фото Unsplash

2. Рівність

Шведи люблять рівність. І це проявляється у багатьох моментах. Так, жителі країни ніколи не хизуються один перед одним досягненнями чи статками, щоб не викликати у співрозмовника відчуття незручності. У школах та вищих навчальних закладах до викладачів звертаються лише на ім'я, без інших прив'язок. Це викликає у здобувачів освіти довіру. Таке ж правило діє у діловому світі. Тому підлеглі невимушено спілкуються з топовими менеджерами компаній.

Швеція також є однією з найбільш гендерно рівноправних націй у світі. Для прикладу, шведські пари отримують 480 днів батьківської відпустки на одну дитину, які виплачуються приблизно в розмірі 80 відсотків їхньої зарплати. Батькам рекомендується розділити відпустку порівну. Так у країні заохочують чоловіків достатньо часу приділяти своїм дітям.

Жителі Швеції мають оплачувану відпустку по догляду за дитиною / Фото Unsplash

3. Профспілки

Близько 70 відсотків усіх працівників Швеції є членами профспілок. Профспілки співпрацюють із групами роботодавців на галузевому рівні, щоб домовитись про загальноприйняті умови та надавати працівникам різноманітні пільги (наприклад, у вигляді додаткових курсів для опанування нових навичок).

Жителі Швеції отримують багато бонусів від профспілок / Фото Unsplash

4. Навчання

У Швеції будь-яка особа, яка працює у компанії щонайменше пів року, має право взяти відпустку для навчання. Це гарантується Законом про право працівника на відпустку через освіту (Studieledighetslagen) 1974 року. Деякі працівники навіть беруть тривалі відпустки, щоб закінчити навчання у школі.

Жителі Швеції можуть брати відпустку для навчання / Фото Unsplash

5. Поширеність англійської мови

Це пункт, який є дуже важливим для емігрантів. Опанувати шведську мову швидко вдається не всім. Та у Швеції це не настільки велика проблема, як в більшості інших країн. Англійська мова у країні є дуже поширеною. У великих містах на кшталт Стокгольма та Гетеборга багато компаній використовують англійську як корпоративну мову.

У Швеції дуже поширена англійська мова / Фото Unsplash