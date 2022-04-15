Чому українцям важко знайти роботу у великих містах Польщі

Українським біженцям не так легко дається пошук роботи у великих містах Польщі. Розповідаємо, яка ситуації на ринку праці в країні.

Майже за 50 днів війни з України виїхали понад 4,6 мільйона біженців, 2,6 з яких зупинилися у Польщі. Більшість українців переконані, що краща перспектива на успішне влаштування саме у великих містах. Тож значна частина громадян України прямують до Варшави, Кракова чи Гданська.

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Однак не все так однозначно. Виробничі потужності польських підприємств розташовані за межами міст, проте такий варіант розглядають далеко не усі українці. Через це у мегаполісах Польщі утворилися черги з українських біженців, які самі розраховують піти на роботу, а дітей віддати до школи чи дитячого садочку.

У довоєнний час кількість актуальних робочих місць, на які могли претендувати українці, постійно трималася близько 150 тисяч. На сьогодні наших громадян у Польщі – понад 2,6 мільйона.

Тобто навіть якщо кожен десятий претендуватиме на працевлаштування, а робота потрібно більшості українців, які опинилися у Польщі через війну, то вакансій катастрофічно мало. Польський ринок праці просто не в змозі прийняти таку кількість наших громадян. Саме тому люди прямують далі – у Чехію, Німеччину чи Іспанію.

У яких галузях іноземцям легше знайти роботу

виробництво харчових продуктів;

логістика;

готельний бізнес та ресторани;

сфера послуг.

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