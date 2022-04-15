Почти через 50 дней войны из Украины выехали более 4,6 миллиона беженцев, 2,6 из которых остановились в Польше. Большинство украинцев убеждены, что лучшая перспектива успешного устройства именно в больших городах. Поэтому з начительная часть граждан Украины направляется в Варшаву, Краков или Гданьск.

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Однако не все так однозначно. Производственные мощности польских предприятий расположены за пределами городов , однако такой вариант рассматривают далеко не все украинцы. Поэтому в мегаполисах Польши образовались очереди из украинских беженцев, которые сами рассчитывают пойти на работу, а детей отдать в школу или детский сад.

Немного статистики. В довоенное время количество актуальных рабочих мест, на которые могли претендовать украинцы, постоянно держалось около 150 тысяч. На сегодня наших граждан в Польше – более 2,6 миллиона.

То есть даже если каждый десятый будет претендовать на трудоустройство, а работа нужна большинству украинцев, которые оказались в Польше из-за войны, то вакансий катастрофически мало. Польский рынок труда просто не может принять такое количество наших граждан. Именно поэтому люди едут дальше – в Чехию, Германию или Испанию.

В каких отраслях иностранцам легче найти работу

производство пищевых продуктов;

логистика;

гостиничный бизнес и рестораны;

сфера услуг.