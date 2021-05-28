Герої статті зізналися, що не ставили перед собою мету переїхати жити за кордон. Однак перспективи сучасного життя нерідко підкидають такі можливості.

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Про мотивацію повернутися у Київ

Санта Рудзіте розповідає, що їй хотілося пожити в новому, молодому, наповненому енергією місті з великою кількістю можливостей, щоб бути причетною до процесу створення чогось нового. Дуже багато її друзів з подібною мотивацією поїхали до Берліна. Натомість вона з Лондона прибула у Київ. І зараз за Британією не сумує. Дівчина каже, що їй подобається, як розвивається столиця України.

У Вадима Грановського схожа історія. Але перед поверненням з Лондона до Києва у нього ще був транзит у Балі. Про причини повернення говорить по-філософськи.

Дуже проста відповідь – у мене було відчуття, що так буде правильно. Правильно для мене, правильно на моєму шляху: будувати особисте та професійне життя в Україні. Було відчуття, що те, що я тут роблю, саме зараз потрібне людям,

– ділиться Вадим Грановський.

Вадим додає, що Київ – один зі світових лідерів, якщо говорити про каву. Йому здається, що важко знайти таку кількість хороших кав'ярень у європейському чи світовому мегаполісі, як у Києві. Він це може порівняти з багатьма містами, де встиг побувати чи пожити.

Санта та Вадим погоджуються, що розвиватися у гастрономічному бізнесі в Україні нелегко. На це є багато причин, серед яких: кризи, війна та пандемія. Однак, якщо людина дійсно любить справу свого життя, то має бути готовою долати перешкоди та вміти адаптуватися до несприятливих умов.

Я планую продовжувати працювати в Україні, тут досі є багато можливостей створювати. Київ досі є хорошою базою для розвитку. Але будувати бізнес варто з міжнародним потенціалом. Принаймні таке завдання я ставлю перед собою,

– каже Вадим Грановський.

Вадим Грановський / Фото The Village

Санта Рудзіте, своєю чергою, додала, що регулярно спілкується з лондонськими друзями, і через пандемію там зараз теж непросто. Дівчина налаштована на ефективну роботу в Україні, бо давно обрала свій фах і не планує змінювати кваліфікацію.

Я мотивую себе радше гідно зустріти труднощі, ніж залишити цю сферу. Я обрала для себе її вже дуже давно, вона мені максимально подобається. Я плавно рухаюся до того, до чого планую. Краще так, ніж, наприклад, пробувати себе в ІТ,

– вважає Санта Рудзіте.

Українці працювали в ресторанах Лондона, але вирішили повернутися в Україну / Фото Unsplash