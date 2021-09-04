Чому українці не сприймають представників діаспори за своїх: пояснення журналіста

15 мільйонів етнічних українців проживають за межами України. Але соціологічні опитування доводять, що українці радше мислять категоріями громадянства, а не етнічності.

Саме тому представників діаспори часом не сприймають як частину нації. Зокрема, згадок про діаспору бракувало під час святкування 30-ї річниці відновлення незалежності України, стверджує журналіст Ігор Луб'янов.

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Як сприймають діаспору в Україні

Діаспора – це дзеркало, в яке нам соромно дивитися... Тому росіянин із Донецька чи Харкова більше сприймається за свого, ніж українець із Торонто чи Мельбурна,

– зазначає Ігор Луб'янов.

На думку журналіста, осередки діаспори на Заході є орієнтованими на іншу культуру – ту, яка не зазнала радянського колоніального впливу та русифікації.

Усе, що ти вишколював у собі десятиліттями, канадський українець знає з дитинства без жодної боротьби. Він не має спокуси переходити на російську, йому невідоме олів'є на Новий рік. Ну як таке може не бісити?

– додає журналіст.

За словами Ігоря Луб'янова, під час свята Незалежності України глава держави назвав десятки етносів, які живуть в Україні. При цьому він забув згадати українців за кордоном.

Також Луб'янов зауважив, що за час існування незалежної держави топовими політиками змогли стати лише кілька представників діаспори. Це колишній народний депутат та ексміністр юстиції Роман Зварич, дружина президента Віктора Ющенка Катерина Ющенко (Чумаченко) та ексміністерки економіки та охорони здоров'я Наталія Яресько та Уляна Супрун.