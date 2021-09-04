Именно поэтому представителей диаспоры иногда не воспринимают как часть нации. В частности, упоминаний о диаспоре не хватало во время празднования 30-й годовщины восстановления независимости Украины, утверждает журналист Игорь Лубьянов.

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Как воспринимают диаспору в Украине

Диаспора – это зеркало, в которое нам стыдно смотреть... Поэтому русский из Донецка или Харькова больше воспринимается как свой, чем украинец из Торонто или Мельбурна,

– отмечает Игорь Лубьянов.

По мнению журналиста, диаспора на Западе ориентирована на другую культуру – ту, которая не потерпела советского колониального влияния и русификации.

Все, что ты тренировал в себе десятилетиями, канадский украинец знает с детства без всякой борьбы. Он не имеет соблазна переходить на русский, ему неизвестно оливье на Новый год. Ну как такое может не бесить?

– добавляет журналист.

По словам Игоря Лубьянова , во время праздника Независимости Украины глава государства назвал десятки этносов, живущих в Украине. При этом он забыл упомянуть украинцев за рубежом.