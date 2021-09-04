Именно поэтому представителей диаспоры иногда не воспринимают как часть нации. В частности, упоминаний о диаспоре не хватало во время празднования 30-й годовщины восстановления независимости Украины, утверждает журналист Игорь Лубьянов.

Интересно Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

Как воспринимают диаспору в Украине

Диаспора это зеркало, в которое нам стыдно смотреть... Поэтому русский из Донецка или Харькова больше воспринимается как свой, чем украинец из Торонто или Мельбурна,
отмечает Игорь Лубьянов.

По мнению журналиста, диаспора на Западе ориентирована на другую культуру – ту, которая не потерпела советского колониального влияния и русификации.

Все, что ты тренировал в себе десятилетиями, канадский украинец знает с детства без всякой борьбы. Он не имеет соблазна переходить на русский, ему неизвестно оливье на Новый год. Ну как такое может не бесить?
добавляет журналист.

По словам Игоря Лубьянова, во время праздника Независимости Украины глава государства назвал десятки этносов, живущих в Украине. При этом он забыл упомянуть украинцев за рубежом.

Также Лубьянов отметил, что за время существования независимого государства топовыми политиками смогли стать лишь несколько представителей диаспоры. Это бывший народный депутат и эксминистр юстиции Роман Зварыч, жена президента Виктора Ющенко Екатерина Ющенко (Чумаченко) и ексминистры экономики и здравоохранения Наталья Яресько и Ульяна Супрун.