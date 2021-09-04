Именно поэтому представителей диаспоры иногда не воспринимают как часть нации. В частности, упоминаний о диаспоре не хватало во время празднования 30-й годовщины восстановления независимости Украины, утверждает журналист Игорь Лубьянов.
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Как воспринимают диаспору в Украине
Диаспора – это зеркало, в которое нам стыдно смотреть... Поэтому русский из Донецка или Харькова больше воспринимается как свой, чем украинец из Торонто или Мельбурна,
– отмечает Игорь Лубьянов.
По мнению журналиста, диаспора на Западе ориентирована на другую культуру – ту, которая не потерпела советского колониального влияния и русификации.
Все, что ты тренировал в себе десятилетиями, канадский украинец знает с детства без всякой борьбы. Он не имеет соблазна переходить на русский, ему неизвестно оливье на Новый год. Ну как такое может не бесить?
– добавляет журналист.
По словам Игоря Лубьянова, во время праздника Независимости Украины глава государства назвал десятки этносов, живущих в Украине. При этом он забыл упомянуть украинцев за рубежом.
Также Лубьянов отметил, что за время существования независимого государства топовыми политиками смогли стать лишь несколько представителей диаспоры. Это бывший народный депутат и эксминистр юстиции Роман Зварыч, жена президента Виктора Ющенко Екатерина Ющенко (Чумаченко) и ексминистры экономики и здравоохранения Наталья Яресько и Ульяна Супрун.