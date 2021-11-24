Чому українці бояться їхати до Польщі: експертка назвала три головні причини

Нерідко трудові мігранти не почувають себе в безпеці. Люди вирушають на роботу за кордон з недовірою та сумнівами. Директорка Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда назвала найпоширеніші причини страхів українців, які їдуть на заробітки до Польщі.

Слід зазначити, що понад 80% українців, згідно з соціальними дослідженнями, шукають роботу за кордоном через економічні причини. Тому багато недобросовісних польських роботодавців, які знають, що люди втрачають уважність у пошуках швидких заробітків, ігнорують правила укладання трудового договору або взагалі пропонують нелегальну працю.

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Страхи українців щодо роботи в Польщі

Анна Джоболда виділяє такі три головні причини, через які українці бояться їхати до Польщі на роботу:

страх бути обдуреними та повернутися додому без грошей;

нелегальне працевлаштування та його негативні наслідки;

неможливість продовжити своє перебування у Польщі та подати документи на карту побиту.

Зараз все більше українців їдуть з польськими робочими візами нелегально до Німеччини, оскільки там зарплати вищі, пояснює експертка. Також часто люди не хочуть чекати на оформлення документів у Польщі та виходять на роботу раніше, що суперечить польському законодавству. Як наслідок, працівник, який порушує правила, стає вразливим. Недобросовісні роботодавці у таких випадках можуть не виплачувати усієї суми, штрафувати без поважних причин та всіляко обдурювати робітника.

Крім того, трудові мігранти часто бояться, що роботодавець неправильно оформить документи, а вони через це не зможуть оформити карту побиту та продовжити легальне перебування в Польщі, а отже – отримують ризики депортації.

Під час пандемії усі ці страхи посилилися, бо карантинні правила часто зазнають змін, а трудовим мігрантам важко стежити за всіма нововведеннями.

, що у Польщі зараз працюють близько 1,5 мільйона українських громадян.