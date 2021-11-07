Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький пояснив причину такої позиції. За його словами, влада вивчає іноземний досвід, зокрема – масові протести через посилення карантину.

Читайте також Гурт АНТИТІЛА став амбасадором онлайн-сервісу міжнародних грошових переказів TransferGo​

Політик також зауважив, що запровадження жорсткіших обмежень провокує спротив серед суспільства й відповідно навпаки призводить до зростання кількості хворих. Саме тому, мовляв, Польща намагатиметься знайти краще рішення, своєрідну "золоту середину". Моравецький пояснив, що уряд вивчатиме різні шляхи запобігання поширення коронавірусу. Влада сподівається на ефект від вакцинації та збільшення місць у лікарнях. Посилення карантину наразі не перебуває на порядку денному. "Ми не розглядаємо локдаун", – наголосив він.

Що кажуть у польському МОЗ

Напередодні очільник польського МОЗ Адам Недзельський також коментував ймовірність посилення коронавірусних обмежень у країні. В ефірі "Польського радіо" він підтвердив, що влада розглядає інші рішення. Пізніше в ефірі RMF FM він пояснив, що уряд намагається боротися з коронавірусом по-іншому, ніж під час минулих хвиль пандемії.

Ми не підвищуємо рівень обмежень. Завдяки природному імунітету, отриманому під час вакцинації, хочемо пройти через цю хвилю з найменшими економічними та соціальними витратами,

– зазначив міністр.

Й додав, якщо така політика боротьби з вірусом буде дієвою й дозволить пройти чергову хвилю пандемії без посилення обмеження, уряд знатиме, що усі наступні хвилі будуть під контролем. "У 2020 році у нас іноді було й 30 тисяч заражень на день. Ми мали 20 тисяч госпіталізацій, сьогодні – 9. І головне, зараз вірус є набагато заразніший й небезпечніший", – наголосив Недзельський.

Зверніть увагу! Аналітики центру математичного моделювання університету Варшави стверджують, що вже у першій половині листопада добова кількість нових хворих може становити до 25 тисяч людей.