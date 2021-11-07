Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил причину такой позиции. По его словам, власти изучают иностранный опыт, в частности массовые протесты из-за усиления карантина.

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Политик также отметил, что введение более жестких ограничений провоцирует сопротивление среди общества и соответственно наоборот приводит к росту числа больных. Именно поэтому, мол, Польша постарается найти лучшее решение, своеобразную "золотую середину". Моравецкий объяснил, что правительство будет изучать разные пути предотвращения распространения коронавируса. Власти надеются на эффект от вакцинации и увеличения мест в больницах. Усиление карантина пока не находится в повестке дня. "Мы не рассматриваем локдаун", – подчеркнул он.

Что говорят в польском Минздраве

Накануне глава польского Минздрава Адам Недзельский также комментировал возможность усиления коронавирусных ограничений в стране. В эфире "Польского радио" он подтвердил, что власти рассматривают другие решения. Позже в эфире RMF FM он пояснил, что правительство пытается бороться с коронавирусом по-другому, чем во время минувших волн пандемии.

Мы не повышаем уровень ограничений. Благодаря природному иммунитету, полученному во время вакцинации, хотим пройти через эту волну с наименьшими экономическими и социальными затратами,

– отметил министр.

И добавил, что если такая политика борьбы с вирусом будет действенной и позволит пройти очередную волну пандемии без усиления ограничений, правительство будет знать, что все последующие волны будут под контролем. "В 2020 году у нас иногда было и 30 тысяч заражений в день. У нас было 20 тысяч госпитализаций, сегодня – 9. И главное, сейчас вирус намного заразнее и опаснее", – п одчеркнул Недзельский.

Обратите внимание! Аналитики центра математического моделирования университета Варшавы утверждают, что уже в первой половине ноября суточное количество новых больных может составить до 25 тысяч человек.