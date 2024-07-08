Чому не можна класти валізку на ліжко: правда – дуже огидна

Повертаючись з мандрівки, хочеться розпакувати валізки й нарешті роздивитися омріяні тревел-покупки. Однак варто не забувати що у такий момент може підстерігати небезпека.

На жаль, проблема може прийти, звідки не чекали. Жахливу правду розкрив Мартін Сілі – експерт з компанії Mattress Next Day, яка спеціалізується на матрацах.

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Чому не можна класти валізку на ліжко

Дуже прикро це визнавати, але, на жаль, іноді з готелів та хостелів додому можна привезти прикрих "квартирантів". Мовиться про клопів. Якщо покласти валізку на ліжко, вони можуть перекочувати з неї у матраци, ковдри, подушки та килими. Навіть якщо вам пощастило, і в готелі або хостелі не було клопів, їх все одно можна привезти. Зокрема, поставивши свою валізку біля багажу інших людей, яких не оминуло клопове лихо.



У валізі додому можна привезти прикрих гостей / Unsplash

Сілі рекомендує взагалі не розпаковувати валізу у спальні. Найкраще обрати для цього передпокій. Окрім того, варто ретельно оглянути багаж. Зокрема, використати ліхтар, аби дослідити шви, складки та кишені. Також рекомендують речі не перекладати відразу до шафи. Спершу краще випрати, а валізу – пропилотяжити.