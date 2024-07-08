К сожалению, проблема может прийти, откуда не ждали. Ужасную правду раскрыл Мартин Сили – эксперт из компании Mattress Next Day, которая специализируется на матрасах.

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Почему нельзя класть чемоданчик на кровать

Очень обидно это признавать, но, к сожалению, иногда из отелей и хостелов домой можно привезти досадных "квартирантов". Речь идет о клопах. Если положить чемоданчик на кровать, они могут перекочевать из него в матрасы, одеяла, подушки и ковры. Даже если вам повезло, и в отеле или хостеле не было клопов, их все равно можно привезти. В частности, поставив свой чемоданчик возле багажа других людей, которых не обошла клоповая беда.



В чемодане домой можно привезти досадных гостей / Unsplash

Сили рекомендует вообще не распаковывать чемодан в спальне. Лучше всего выбрать для этого прихожую. Кроме того, стоит тщательно осмотреть багаж. В частности, использовать фонарь, чтобы исследовать швы, складки и карманы. Также рекомендуют вещи не перекладывать сразу в шкаф. Сначала лучше постирать, а чемодан – пропылесосить.