Чому француженки хочуть позбутися звернення mademoiselle: пояснення

Означення mademoiselle в іноземців викликає приємні асоціації, адже його пов'язують з юністю і чарівністю. Втім, представники феміністичних рухів виступають проти цього милозвучного слова і прагнуть, аби воно назавжди зникло якщо не з ужитку, то бодай в офіційних документах. Розповідаємо, чого їм вдалося досягти.

Француженки вважають звернення mademoiselle дискримінаційним. Цим і пояснюють своє нетерпіння до слова. Мовляв, якщо у чоловіків немає подібної прив'язки до шлюбу, то її немає бути й у жінок. Відтак, на переконання феміністок, звернення mademoiselle у сучасному суспільстві з культом рівноправності втратило актуальність і перетворилося на архаїзм.

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Як зникає слово mademoiselle

У Франції з 2012 року адміністрації не використовують слово mademoiselle в анкетах і документах. Дві феміністичні асоціації Osez le féminisme і Chiennes de garde довго боролися за скасування цього терміна і таки досягли бажаного. Видані раніше документи з терміном mademoiselle продовжили циркулювати, але у новостворених це слово вже не зазначали.

Архітекторка та кондитерка Марія Троїцька, яка веде блог про життя у Парижі, зауважила, що за останні 5 років помітила у Франції поступовий відхід від звернення mademoiselle. Вона розповіла історію про те, як її сусід, парижанин, якому близько 75, акуратно запитав, чи можна її назвати mademoiselle, адже Марія здається йому зовсім юною. Жінка зраділа цьому запитанню, бо вважає термін mademoiselle красивим і відчуває сум з приводу його відчутного занепаду.

До речі, це не перший перегляд французької мови на адміністративному рівні. Раніше статуси(дівоче прізвище) і(прізвище після заміжжя) замінили на(прізвище сім'ї) та(використовуване прізвище).



Феміністкам у Франції не подобається термін mademoiselle / Фото Unsplash