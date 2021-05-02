Француженки считают обращение mademoiselle дискриминационным . Этим и объясняют свое нетерпение к слову. Мол, если у мужчин нет подобной привязки к браку, то ее не должно быть и у женщин. Поэтому, по убеждению феминисток, обращение mademoiselle в современном обществе с культом равноправия утратило актуальность и превратилось в архаизм.

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Как исчезает слово mademoiselle

Во Франции с 2012 года администрации не используют слово mademoiselle в анкетах и документах . Две феминистские ассоциации Osez le féminisme и Chiennes de garde долго боролись за отмену этого термина и таки добились желаемого. Выданные ранее документы с указанием mademoiselle продолжили циркулировать, но в новых это слово уже не отмечали.

Архитектор и кондитер Мария Троицкая , которая ведет блог о жизни в Париже, отметила, что за последние 5 лет заметила во Франции постепенный отход от обращения mademoiselle. Она рассказала историю о том, как ее сосед, парижанин, которому около 75, аккуратно спросил, можно ли ее назвать mademoiselle, ведь Мария кажется ему совсем юной. Женщина обрадовалась этому вопросу, так как считает слово mademoiselle красивым и чувствует сожаление по поводу его ощутимого исчезновения .

Кстати, это не первый просмотр французского языка на административном уровне. Ранее статусы nom de jeune fille (девичья фамилия) и nom d'épouse (фамилия после замужества) заменили на nom de famille (фамилия семьи) и nom d'usage (используемая фамилия).