Француженки считают обращение mademoiselle дискриминационным. Этим и объясняют свое нетерпение к слову. Мол, если у мужчин нет подобной привязки к браку, то ее не должно быть и у женщин. Поэтому, по убеждению феминисток, обращение mademoiselle в современном обществе с культом равноправия утратило актуальность и превратилось в архаизм.
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Как исчезает слово mademoiselle
Во Франции с 2012 года администрации не используют слово mademoiselle в анкетах и документах. Две феминистские ассоциации Osez le féminisme и Chiennes de garde долго боролись за отмену этого термина и таки добились желаемого. Выданные ранее документы с указанием mademoiselle продолжили циркулировать, но в новых это слово уже не отмечали.
Архитектор и кондитер Мария Троицкая, которая ведет блог о жизни в Париже, отметила, что за последние 5 лет заметила во Франции постепенный отход от обращения mademoiselle. Она рассказала историю о том, как ее сосед, парижанин, которому около 75, аккуратно спросил, можно ли ее назвать mademoiselle, ведь Мария кажется ему совсем юной. Женщина обрадовалась этому вопросу, так как считает слово mademoiselle красивым и чувствует сожаление по поводу его ощутимого исчезновения.
Феминисткам во Франции не нравится термин mademoiselle / Фото Unsplash