Чоловіка заарештували за "‎сувеніри" з італійського пляжу: що у нього знайшли

В Італії заарештували туриста, який віз повний багажник "‎сувенірів" з пляжу на Сардинії. Порушник намагався вивезти понад 40 кілограмів цінної гальки.

Покинути італійський острів з незаконним вантажем порушнику не вдалося. Його заарештували. Адже вивозити цінний пісок, камінці та мушлі з пляжів Сардинії суворо заборонено.

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Штрафи не зупиняють

Французький турист планував повернутися в Ніццу на поромі. Але його зупинили італійські митники для перевірки. В багажнику у чоловіка знайшли 41 кілограм гальки й каміння з пляжу Лампіану. Цінний вантаж конфіскували і повернуть на узбережжя Сардинії.

Середземноморський острів Сардинія відомий своїми мальовничими пляжами. Ці природні ресурси настільки цінні, що з 2017 року туристам заборонено вивозити з них пісок та каміння. Таке рішення ухвалили, щоб захистити унікальні пляжі від ерозії. А цей процес дуже прискорюється, коли туристи забирають пісок собі на згадку.

Є дві загрози: одна пов'язана з ерозією, яка частково є природною, а частково викликана підвищенням рівня моря через зміну клімату. А друга – це крадіжка піску туристами,

– розповів еколог із Сардинії П'єрлуїджі Кокко.

Найгучніші порушення

Штраф за викрадення піску, гальки або мушель з пляжу острова може становити

За останні роки чимало порушників затримали за спробу вивезти пісок чи гальку з острова. У 2021 році довелось викликати поліцію, адже ціла родина нахабно намагалась наповнити піском пластикову пляшку.

А ще раніше, у 2019 році, велику "партію" краденого виявили у французької пари. Вони спробували вивезти майже 40 кілограмів піску в 14 пластикових пляшках на задньому сидінні автомобіля. Вони виправдали свої дії тим, що завжди мріяли, щоб в їхньому акваріумі був пісок саме з Сардинії.