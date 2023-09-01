Покинуть итальянский остров с незаконным грузом нарушителю не удалось. Его арестовали. Ведь вывозить ценный песок, камни и ракушки с пляжей Сардинии строго запрещено.

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Штрафы не останавливают

Французский турист планировал вернуться в Ниццу на пароме. Но его остановили итальянские таможенники для проверки. В багажнике у мужчины нашли 41 килограмм гальки и камней с пляжа Лампиана. Ценный груз конфисковали и вернут на побережье Сардинии.

Средиземноморский остров Сардиния известен своими живописными пляжами. Эти природные ресурсы так ценны, что с 2017 года туристам запрещено вывозить из них песок и камни. Такое решение было принято, чтобы защитить уникальные пляжи от эрозии. А этот процесс очень ускоряется, когда туристы забирают песок себе на память.

Есть две угрозы: одна связана с эрозией, которая частично естественна, а частично вызвана повышением уровня моря из-за изменения климата. А вторая – это кража песка туристами,

– рассказал эколог из Сардинии Пьерлуиджи Кокко.

Штраф за похищение песка, гальки или ракушек с пляжа острова может составлять от 500 до 3000 евро.

Самые громкие нарушения

За последние годы многие нарушители были задержаны за попытку вывезти песок или гальку с острова. В 2021 году пришлось вызвать полицию, ведь целая семья нагло пыталась наполнить песком пластиковую бутылку.

А еще раньше, в 2019 году, большую "партию" краденного обнаружили у французской пары. Они попытались вывезти около 40 килограммов песка в 14 пластиковых бутылках на заднем сиденье автомобиля. Они оправдали свои действия тем, что всегда мечтали, чтобы в их аквариуме был песок из Сардинии.

Путешественники воруют песок с сардинских пляжей уже десятки лет. Известный "Розовый пляж" на острове Буделли был разграблен настолько, что его закрыли для посетителей.