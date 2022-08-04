У Варшаві запрацював перший телефон довіри для обговорення "чоловічих справ"

У Варшаві запустили чоловічу телефонну лінію довіри. Скористатися допомогою психолога поляки можуть уже від середи, 3 серпня.

За даними джерела, у Польщі щорічно внаслідок самогубств помирає вдвічі більше людей, аніж через ДТП. І статистика показує, що до суїциду вдаються більше чоловіків, ніж жінок.

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Саме тому було прийняте рішення створити першу чоловічу лінію довіри у Варшаві – дружній простір для чоловічих розмов, де можна вільно говорити про своє життя, психіку та "чоловічі справи". На лінії чергує кваліфікований психолог, теж чоловік.

Молодих хлопців не вчать говорити про свої проблеми і виражати свої емоції, тому що це вже давно вважається "не по-чоловічому". Навіть у наш час нерідко можна почути вислів "хлопчики не плачуть". Я щиро сподіваюся, що діяльність фонду, з яким ми налагодили співпрацю, і телефонна підтримка, яка була запущена в його рамках, розвіють цей міф,

– говорить заступниця мера Середмістя Магдалена Войцеховська.

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