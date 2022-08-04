По данным источника, в Польше ежегодно в результате самоубийств умирает вдвое больше людей, чем из-за ДТП. И статистика показывает, что к суициду прибегают больше мужчин, чем женщин.

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Именно поэтому было принято решение создать первую мужскую линию доверия в Варшаве – дружеское пространство для мужских разговоров, где можно свободно говорить о своей жизни, психике и "мужских делах". На линии дежурит квалифицированный психолог, тоже мужчина.

Молодых ребят не учат говорить о своих проблемах и выражать свои эмоции, потому что это уже давно считается "не по-мужски". Даже в наше время нередко можно услышать изречение "мальчики не плачут". Я искренне надеюсь, что деятельность фонда, с которым мы наладили сотрудничество, и запущенная в его рамках телефонная поддержка развеют этот миф,

– говорит заместитель мэра Средигорода Магдалена Войцеховская.

Важно! Телефон доверия для мужчин 608 271 402 принимает звонки каждую среду с 17:00 до 19:00.