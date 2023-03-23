В Польщі з'явилися чіпси зі смаком борщу: усі гроші з продажу передадуть Україні

У продажу у Польщі з'явилися чіпси компанії зі смаком українського борщу. Виробник заявляє, що вони були зроблені спільно з українцями, а всі прибутки від продажу підуть на допомогу Україні.

Чипси зі смаком борщу

В описі цих снеків йдеться, що чіпси зі смаком українського борщу – унікальний продукт для гурманів та поціновувачів української культури. Напрочуд смачні та ароматні чіпси відрізняються насиченим смаком традиційного борщу, приготованого у вигляді хрустких скибочок картоплі.

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Цей продукт призначений для людей, які цінують унікальні смаки та хочуть відкрити для себе нові кулінарні враження. Вони ідеально підходять для вечірок як доповнення до бутербродів або просто для післяобіднього чаю з родиною та друзями.

Найголовніше, що всі прибутки від продажу чіпсів зі смаком українського борщу підуть на підтримку України. Купуючи цей товар, ви можете підтримати український народ у скрутну хвилину, надавши йому матеріальну допомогу. Вартість такої пачки чіпсів – 9,1 злотих. Україно, дякуємо за мужність та боротьбу за краще майбутнє ,

– зазначили в компанії.

Де купити можна купити чіпси зі смаком борщу

Купити незвичайні чіпси можна в інтернет-магазині. На сайті магазину сказано, що їхню продукцію в Польщі можна також знайти в магазинах: Auchan, Topaz, Stokrotka, HalfPrice, Relay, Inmedio.