Чверть працює на кількох роботах, а 69% – за межею бідності: як живеться українцям у Чехії

Соціологічна організація PAQ Research спільно з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки у червні 2023 року опитали українських біженців про їхній рівень життя. Участь взяли 1 425 сім'ї, в яких проживає 3 789 людей, у тому числі 1 203 дитини.

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Чверть українців працює на кількох роботах, а 69% живуть за межею бідності

Згідно з результатами, 68% біженців живуть за межею бідності, а 45% сімей зі своїми заощадженнями могли б протриматися менш як місяць.

Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину. Чверті людей треба мати більше роботи, щоб прогодувати себе,

– йдеться в опитуванні.

Між тим, 67% економічно активних біженців вже знайшли роботу, але понад 40% з них виконують роботу значно нижчу за свою кваліфікацію. Третина респондентів заявили, що вони працюють без соціального та медичного страхування та відпусток.

Які причини такого становища?

Найбільшою перешкодою для працевлаштування біженці називають:

недостатнє знання чеської мови – 71%;

– 71%; неможливість організувати догляд за дітьми – 29%;

– 29%; проблеми з визнанням освіти з України – 28%.

Приблизно половина біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими тільки вразливі особи, тобто діти, люди похилого віку або особи, які доглядають за дітьми до 6 років, мають право на безплатне житло після перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

При цьому соціологи вважають, що зміна схеми державної підтримки може спонукати деяких українців приховувати доходи. У червні допомогу отримали 60% біженців.

У Чехії українців почали виселяти з безплатного житла

У Чехії в липні почали виселяти українських біженців, які не можуть самостійно платити за житло та не належать до соціально вразливих категорій. Наразі мовиться про точкові, а не масові виселення.

Програма підтримки українських біженців у Чехії змінилася з 1 липня, коли безплатне розміщення обмежили 5 місяцями. Десятки людей вже виселили із наданих помешкань. У неурядових організаціях припускають погіршення ситуації у серпні, тому на випадок потреби будують наметові містечка.