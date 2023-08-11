Про ці зміни заявив міністр праці та соціального захисту населення Молдови Олексій Бузу. За його словами, країна намагається інтегрувати біженців в економічне і соціальне життя. Але в уряді Молдови обіцяють, що жоден біженець не залишиться без даху над головою.

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Що буде з центрами розміщення біженців?

Чи залишать функціонувати центр розміщення залежить від можливостей будівлі та кількості людей, які там мешкають.

Жоден біженець не буде викинутий на вулицю без альтернативи. Ці центри — тимчасові, у нас є ситуації, коли ними керують люди, які не мають необхідної підготовки, тому що вони були створені в кризовій ситуації,

– зазначив Бузу.

Міністр додав, що якщо центр розрахований на 200 осіб, а в ньому перебуває 60 біженців, то не вдасться скоротити певні витрати, особливо в холодну пору року, коли доводиться опалювати все приміщення. Тому Молдова намагається знайти правильний підхід і альтернативні варіанти для переселенців з України.

Наразі мережа центрів тимчасового розміщення біженців у країні утримується коштом партнерів. А додаткові витрати, які переважно стосуються медичної допомоги, фінансуються з держбюджету Молдови.

Нагадаємо, наприкінці липня парламент Молдови підтримав продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів у зв'язку з російською агресією в Україні.

Українці в Польщі почали отримувати квартири

Місцева влада Польщі виділила квартири для 55 родин біженців у Опольському воєводстві. Раніше ці помешкання відремонтували за кошти Євросоюзу. У відремонтованих квартирах українці зможуть мешкати близько року. Після цього ці квадратні метри нададуть іншим біженцям чи мешканцям регіону, які опинились у складних життєвих обставинах.

Середня площа таких квартир 40 – 50 м². Там зможуть розселити понад 200 осіб. У помешканні буде свіжий ремонт, нова побутова техніка та меблі. На фінансування проєкту соціального житла вже виділили 6 мільйонів злотих.