Чим зайнятися українським дітям у Римі влітку – для них відкриють табір: деталі

Українські сім'ї, які поїхали до Італії, рятуючись від війни, зможуть дещо порадувати своїх дітей влітку. Для них відкриють табір.

Організувати літній табір для українських дітей вирішила італійська компанія "Атлантія". Ініціатива створена у співпраці з Посольством України в Італії, мерією Риму, Департаментом цивільного захисту Італії, а також благодійними організаціями "Карітас" і "Сан Ежідіо".

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Літній табір для українських дітей у Римі: що відомо

Табір відкриють на території мальовничої вілли Фассіні. Його зможуть відвідувати діти віком від 4 до 14 років – безплатно.



Територія вілли Фассіні / Фото з відкритих джерел

Табір денний, тобто дітей потрібно буде приводити зранку і забирати ввечері.

Подати заявку можна буде найближчим часом на сторінках українського посольства у соціальних мережах.

Афіша табору / Фото з фейсбуку Посольства України в Італії

День відкритих дверей 13 травня

Наразі Посольство запросило охочих прийти на день відкритих дверей 13 травня.

Під час заходу батьки зможуть ознайомитися з роботою майбутнього табору, а діти – долучитися до розважальної програми з аніматорами.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас, щоб разом добре провести час в оточенні зелені на цій великій віллі, де будуть організовані ігри та розваги для дітей, а також обід просто неба,

– пишуть організатори.

Реєстрація на день відкритих дверей за наступними посиланнями:

Після реєстрації у листі-підтвердженні буде зазначено точний час події і трансфер до локації.